Les soignants appelés à la grève ce mardi pour des meilleures conditions de travail

Plusieurs fédérations de santé de la Force Ouvrière ou de la CGT ont lancé ce mardi un appel à la mobilisation.

Dans un communiqué de la CGT, les hôpitaux publics sont appelés à manifester ou à faire la grève.

Le but : « dénoncer la situation catastrophique des hôpitaux » déclare le syndicat du FO.



Malgré les 20% de revalorisation du salaire maximum des médecins intérimaires à l’hôpital public, les soignants ne sont toujours pas satisfaits et espèrent notamment une amélioration des conditions de travail ou encore une augmentation possible du salaire.