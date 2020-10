Les soignants manifestent ce jeudi

Les soignants seront de nouveau dans la rue ce jeudi à l’appel des syndicats et de collectifs de soignants.



Ils dénoncent leurs conditions de travail et réclament plus de moyens humains et matériels.



Les soignants demandent 300€ minimum pour tous et la reconnaissance des qualifications, la prime COVID de 1500€ pour tous, un plan de recrutement massif de personnels pour tout le secteur, l’arrêt des restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et de lits et réouvertures

de lits pour garantir l’égal accès aux soins.

Ils réclament aussi tout le matériel nécessaire pour se protéger et prendre en charge correctement la population ainsi qu’une augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins.

A Lyon, la manifestation partira du 75 cours Albert Thomas, à 14h00. Direction la préfecture dans le 3e arrondissement