Les stations de Chalmazel et du Cole de Loge prêtes à accueillir des skieurs

Les premières neiges entrainent l’ouverture des stations de Chalmazel et du Col de la Loge. En effet, dès ce mardi, une partie des pistes de la station de Chalmazel est prête à accueillir les skieurs. Les remontées mécaniques fonctionnent et la station de ski, dont le point culminant se trouve à plus de 1600 mètres, a enfin ouvert ses portes.

La décision d’ouvrir l’espace débutant a été prise, suite chutes de neige de ses dernières heures, les sentiers pour les raquettes et les randonnées sont aussi praticables. Du côté du Col de la Loge, quatre pistes de ski de fond et quatre de raquette sont aussi ouvertes.

AB