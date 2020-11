Les statues de la place Bellecour seront enlevées en février

Les bronzes représentant Louis XIV et les deux allégories du Rhône et de la Saône vont être déplacés dans le cloître du Musée des Beaux-Arts pour une rénovation au début de l’année prochaine.

Le musée a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter

Ces travaux s’inscrivent dans le nouveau projet de Convention Patrimoine entre l’État et la Ville de Lyon. Ce projet avait déjà permis la rénovation de la fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux.

La statue était déjà entourée de barrières depuis la découverte de fissures et d’oxydation l’année dernière.

Cette rénovation est un évènement et un réel défi logisitique : la statue orne la place Bellecour depuis 1825 et pèse plus de 3 tonnes, ce qui complique son déplacement. Une mission d’expertise en septembre 2019 a même conduit à découper une trappe dans la statue pour analyser la structure interne du cheval.