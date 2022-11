Les supporters au boycott des produits dérivés du club

Des groupes de supporters appellent au boycott des produits du club. Ils se disent “dégoutés” par le début de saison de l’AS Saint-Étienne. Ils veulent mettre la pression financièrement sur les deux co-actionnaires.



Selon les associations de supporters “Le club semble condamné à mourir avec ses deux fossoyeurs, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Nous n’avons qu’un seul moyen de pression : toucher à ce qui les intéresse, l’argent” (…) Plus que jamais, le Peuple Vert, seule force vive à la hauteur du club, doit être uni et solidaire pour assurer le redressement de l’ASSE et pour dégager ceux qui souillent ce club de jour en jour.”