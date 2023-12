Les tarifs des TCL vont augmenter en 2024

Les tarifs des TCL vont augmenter en début d’année. Les tarifs vont prendre entre 2.6 et 2.7 %.



Le carnet de 10 tickets coûtera 19,5 euros contre 19 euros aujourd’hui., du côté des abonnements, la formule pour les 26-64 ans passera de 69,40 euros à 72,60 euros, soit une hausse de 38,4 euros sur l’année.



Le prix du billet unitaire TCL n’augmentera pas en 2024 et restera à 2 euros et 2,30 euros pour un titre acheté à bord des bus. Les abonnements solidaires, destinés aux enfants de 4 à 10 ans et ceux qui s’adressent aux 18-25 ans ne vont pas augmenter.