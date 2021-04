Les TCL à l’arrêt pour ce 1er mai

Les équipes maintenance seront mobilisées le samedi 1er mai et profiteront de l’arrêt des lignes du réseau pour réaliser des travaux d’entretien indispensables au bon fonctionnement des équipements.

Certaines opérations nécessitant une coupure totale d’alimentation électrique, cette journée est l’occasion d’agir sur le réseau, tout en minimisant l’impact tant sur l’exploitation que sur les chantiers d’amélioration en cours.



Dans le cadre de l’automatisation de la ligne B, des travaux de modification de câblage sont prévus, permettant l’intégration de nouvelles sections électriques, et ainsi, d’optimiser le pupitre de commande du PC Métro



Côté tramway, les opérations comprendront entre autres : le renouvellement de câbles, le meulage d’usure ondulatoire de rails le long de la ligne T2 (tronçon compris entre Grange Blanche et Perrache), ou bien encore des interventions sur les automates ou les moteurs d’aiguille.

Certains secteurs seront notamment impactés aux abords des stations Porte des Alpes, Jet d’Eau, Charpennes, ou Meyzieu Z.I.



L’exploitation de l’ensemble des lignes du réseau TCL reprendra dès le dimanche 2 mai au matin.