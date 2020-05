Les TCL circulent ce vendredi

Le réseau TCL est en temps normal à l’arrêt le jour de la fête de travail. Cependant la France traversant une période particulièrement difficile à cause de la pandémie du Covid 19 et suite à la demande de nombreux hôpitaux lyonnais, un service minimum de transport est maintenu ce vendredi.



Malgré une opposition de la CGT, ce ne sont pas moins de 80 agents volontaires qui ont décidé de se mobiliser entre 5h25 et 23h25 pour aider le personnel hospitalier tout en offrant un service aux particuliers dont les déplacements sont indispensables.



Une offre ciblée a donc été mise en place pour desservir des hôpitaux publics (Croix Rousse, Lyon Sud, Edouard Herriot, Femme Mère Enfant, Pierre Wertheimer et Pradel) comme privés (Sauvegarde, Infirmerie Protestante, Saint-Charles, Médipôle, Charcot, Massues, Desgenettes, Léon Bérard, Saint Luc Saint Joseph, Mermoz et Natécia).



Horaires des bus :

• C7 : circule de 5h40 à 23h. Un bus toutes les 40 min.

• C8 : circule de 5h45 à 23h. Un bus toutes les 22 à 30 min.

• C9 : circule de 6h à 23h25. Un bus toutes les 30 à 35 min.

• C13 : circule de 5h40 à 23h. Un bus toutes les 20 à 30 min.

• C16 : circule de 6h à 22h45. Un bus toutes les 30 à 40 min.

• C20 : circule de 5h25 à 23h10. Un bus toutes les 30 à 40 min.