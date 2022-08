Il va falloir anticiper ce week-end si vous devez prendre le train. Les travaux seront réaliser dans la région, ce qui va provoquer des perturbations.

Il n’y aura pas de TER entre Chalon et Montchanin mais des autocars de substitution seront mis en place, même chose entre Dijon et Montchanin et entre Montchanin et Paray le Monial.