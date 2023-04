Les Terrasses de la Presqu’île voient enfin le jour

C’est un projet qui a été lancé il y a maintenant 10 ans. Les Terrasses de la Presqu’île consistent en un réaménagement des quais de Saône, à Lyon, au niveau du secteur de Saint-Antoine, face au Vieux-Lyon. Il s’agit de 2 hectares au bord de l’eau où vont être installés un jardin fluvial, un belvédère et une promenade permettant de retrouver le « bas port ».

Ces travaux ont été faits en différentes étapes, et cet aménagement en est la dernière. Il s’agit d’abord d’un agencement des places Saint-Nizier et Albon, achevés respectivement en 2019 et en 2021, l’aménagement du quai Saint-Antoine, livré en 2021 et enfin la démolition de l’ancien parking Saint-Antoine, en 2022. C’est désormais au tour des terrasses.

Les travaux ont débuté en mars 2022. Ils permettront, sur 400 mètres de long, de retrouver un jardin fluvial de 8 500 m2. Sur la partie haute du quai, un belvédère de 1000 m2, s’ouvrant sur la colline de Fourvière sera mis en place. Sur la partie basse des quais, les jardins seront composés d’une terrasse intermédiaire de 1 200 m2, protégée des crues et aménagée en square végétalisé, avec une aire de jeux et une promenade piétonne. Une navette fluviale devrait également être installée.

Ce projet représente un ensemble complexe d’enjeux. Il nécessite une prise en compte continue du risque de crue et la protection du milieu aquatique. Le secteur est classé UNESCO donc il doit respecter un certains nombres de conditions. Sans oublier les enjeux de végétalisation, d’espaces publics, de développement de modes doux et la place du piéton.

Le budget de l’opération aura été de 17,9 millions d’euros financé par la Métropole de Lyon. Et il devrait être fini pour le premier trimestre de 2024.