Les urgences de Bourgoin régulées la nuit

L’accès aux urgences de l’hôpital Pierre-Oudot sera de nouveau régulée de 20h à 8h à partir de ce vendredi soir.



Une décision qui a été prise pour éviter de surcharger les urgences. Avant de vous rendre à l’hôpital, il faudra appeler le 15 qui vous orientera vers le service d’urgence, maison médicale de garde, ou une consultation chez un généraliste.



Sans appel et accord du 15, il ne sera pas possible d’accéder aux urgences. Cette règle ne s’applique pas aux urgences gynécologiques, obstétricales et pédiatriques.