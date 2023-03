Les urgences de la clinique de Vénissieux vont fermer la nuit

En raison d’un manque d’effectif, la clinique des Portes du Sud de Vénissieux va fermer ses urgences la nuit entre 22h et 8h à partir du 6 mars prochain. Selon la directrice de l’établissement, il faudrait 13 temps plein pour assurer un bon fonctionnement mais le groupe hospitalier n’en possède que six et demi à l’heure actuelle. Cette fermeture devrait durer au moins six mois d’après nos confrères de Lyon Capitale. L’Agence régionale de santé a évidemment été consulté dans cette prise de décision.