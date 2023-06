Les valises à roulettes désormais interdites à Dubrovnik

En Croatie, dans la ville de Dubrovnik, il n’est plus possible de réveiller tout le voisinage lors d’un départ matinal avec sa valise. Dernièrement, le maire de la ville a décidé d’interdire les valises à roulettes de la ville en raison de leurs nuisances sonores.

En effet, la ville est très touristique, et les valises à roulettes sur les pavés provoquaient alors beaucoup de bruit.



Depuis mai dernier, les voyageurs sont contraints de porter leurs valises à la main.

En novembre prochain, les consignes à bagages seront obligatoires, « ils déposeront leurs valises dans les consignes, et nous les apporterons, moyennant paiement, à l’adresse où ils séjournent » a annoncé le maire Mato Frankovic.

A savoir que des vidéos d’informations sont déjà diffusées à bord des vols et sur les bateaux de croisière pour prévenir les touristes de cette mesure.