Les trophées UNFP avait lieu ce dimanche soir et côté stéphanois 3 joueurs figurent dans le 11 type de Ligue 2.



On retrouve Niels Nkounkou, Jean -Philippe Crasso et Benjamin Bouchouari.



A noter que Le chef d’œuvre de Mathieu Cafaro, qui a lancé les Verts sur une série de 10 matchs sans défaite, est élu plus beau but de la saison en Ligue 2.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮𝐚𝐫𝐢, 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐬𝐨 et 𝐍𝐢𝐞𝐥𝐬 𝐍𝐤𝐨𝐮𝐧𝐤𝐨𝐮 ont été honorés par leurs pairs et apparaissent dans l'équipe type de la saison 22-23 en @Ligue2BKT !



🏆 #TrophéesUNFP