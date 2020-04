Les visites 2.0 du musée des Confluences

En période de confinement, les événement culturels sont presque tous annulés. Pour remédier à cela, le musée des Confluences a décidé de continuer à faire vivre ses expositions et ses événements sur Internet et les réseaux sociaux. Au programme : des quizz sur les mystères des collections, des diffusions de conférences scientifiques, des visites virtuelles d’expositions, des contes et dessins.

Sur le site du musée, il est désormais possible de visionner son installation et son montage en Time Laps. Mais également de visiter, de façon virtuelle, l’exposition temporaire « Fêtes himalayennes, les derniers Kalash », clôturée en 2019. Des visio-conférences sont également disponibles, notamment celles sur « les aberrations scientifiques dans les films de Science-fiction » et « le pouvoir insoupçonné de la musique sur le cerveau ». Le musée met également à disposition un reportage, décryptant son architecture assez particulière.