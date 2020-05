Les visites insolites de Fourvière sont de retour, le temps d’un week-end

Les 3 jours du week-end de Pentecôte verront le retour des visites insolites de la basilique. Du 30 mai au 1er juin, les Lyonnais pourront découvrir, pendant une heure, tous les secrets de Fourvière.



Les visites insolites commencent par l’exploration des lieux cachés du bâtiment, à savoir la grande tribune, la charpente métallique et le grand carillon de 23 cloches. En fonction de la météo, la balade se poursuit sur les toits, notamment sur la terrasse Saint-Michel et jusqu’en haut de la tour de l’Observatoire.

Masque obligatoire

Afin de respecter les mesures sanitaires, les visites s’effectueront en petit groupe, pas plus de 9 personnes. De plus, le masque est obligatoire à partir de 11 ans. Et attention si vous oubliez votre masque, les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

Pour visiter, les réservations se font exclusivement en ligne.