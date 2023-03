Les vols privés de l’OL font polémique sur l’émission « complément d’enquête »

Après un tweet publié par Complément d’enquête faisant référence à l’échange entre l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé et son entraîneur, Christophe Galtier, indiquant qu’ils se déplaceraient en « chars à voile », c’est au tour de l’OL de se faire épingler pour voyager en jets privés. L’avion a été filmé à son arrivé à Marseille le 6 novembre dernier.



Sachant qu’un vol en jet privé émet une quantité astronomique de CO2, le train semble être une solution évidente. En revanche, le transport en train ne semble pas envisageable à cause de l’aspect de « sécurité », notamment des problèmes de trajet, de récupération, et d’absence de train sont à prendre en compte.



L’OL travaille avec la SNCF afin de trouver des solutions. Les trains devant être privatisés pour les joueurs, la SNCF a besoin de plusieurs mois de délai, mais les matchs sont prévus quelques semaines en avance. Face aux contraintes, l’OL privilégie déjà les voyages en cars, qui sont prévus pour les déplacements à Montpellier et Clermont.



Le club souhaite également rappeler qu’ils travaillent depuis longtemps sur les dossiers environnementaux.