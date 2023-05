L’Espace, le nouveau lieu dédié aux vélos ouvre

L’inauguration de l’espace vélo à Chalon a eu lieu ce week-end.



Le but proposer une alternative à la voiture en développant les pistes cyclables et en proposant des aides à l’achat de vélo. Dès ce mardi, vous pourrez louer pour une longue durée des vélos à assistance électrique mais aussi demander des réparations. L’espace est situé juste en face de la gare.



Depuis 2019, 36 km des pistes cyclable supplémentaires ont été créés.



Les missions de l’Espace :

– Gérer la location et le service de réparation des différents vélos proposés,

– Informer les usagers sur les différents services et itinéraires vélos existants sur le territoire

– Au-delà de prestations vélo, conseiller les usagers sur le réseau de transport Zoom et commercialiser ses différents types d’abonnement

– Relayer des évènements et manifestations organisés en faveur du vélo

– Créer des événements ponctuels, en partenariat avec des partenaires locaux, permettant de promouvoir le vélo comme mode de déplacement à part entière

– Informer sur les différentes possibilités de déplacements issues de l’offre de transports locale