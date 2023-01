L’espace nautique du Grand Chalon rouvre ses portes

Le centre nautique du Grand Chalon rouvre ses portes ce mardi après plus d’une semaine de fermeture.



L’amplitude d’ouverture a été divisée par deux pendant les vacances pour faire baisser la facture.



L’Espace nautique représente 50% de la consommation énergétique de l’agglomération. Pour rappel, le Grand Chalon a lancé courant 2022 un programme de travaux de rénovation énergétique de l’Espace nautique : ce dernier permettra à terme de diminuer de 50% les consommations en énergie fossile et de 30% des consommations d’électricité d’origine non renouvelable.