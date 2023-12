Lessard-le-National : 57 personnes ont donné leur sang

Selon les informations de nos confrères d’Info-Chalon, alors qu’une collecte de sang était organisée ce vendredi 15 décembre à Lessard-le-National, dans la salle des fêtes, à l’initiative de l’amicale inter-villages des donneurs de sang de Crissey, Virey-le-Grand et Lessard-le-National, ce sont au total 57 personnes qui ont effectué une bonne action en donnant leur sang. Pour rappel ce geste qui peut sembler anodin, permet de sauver des vies, d’autant plus que le nombre de demandeurs ne cesse d’augmenter dans l’Hexagone. Une nouvelle collecte est d’ores et déjà prévue par l’association à Crissey le 12 février prochain. Rendez-vous sur le site de l’Établissement français du sang pour prendre rendez-vous.