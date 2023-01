L’essentiel assuré, le premier but de Barcola, Dembélé à l’envers…Ce qu’il faut retenir de OL-Metz (2-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC METZ, 32e de finale de la coupe de France : 2-1 (0-0). Buts : Barcola (60e) et Candé (csc 77e) pour Lyon. Jallow (64e) pour Metz.

L’essentiel assuré

Une semaine après la défaite devant Clermont (0-1), l’OL n’a pas continué à creuser. Au terme d’un match qu’il a dominé sans briller, Lyon s’est logiquement qualifié pour les 16e de finale de la coupe de France. Les Gones ont tout de même réussi à se faire peur, concédant l’égalisation seulement quatre minutes après avoir ouvert le score. La différence est venue avec un peu de réussite, un csc de Candé consécutif à une tête de Lukeba à la réception d’un corner de Cherki dévié au premier poteau par Tagliafico.

Premier but pour Barcola

Aligné à un inhabituel poste d’ailier gauche, le jeune attaquant a été récompensé de son activité par son premier but chez les professionnels. Auteur d’une belle frappe, Barcola s’est montré plus adroit que Dembélé, à l’envers tout le match. Outre Barcola, les autres principales satisfactions se nomment Cherki, juste techniquement, et Diomandé, autoritaire. En revanche, au milieu, la paire Thiago Mendès-Caqueret n’a pas dû convaincre les décideurs du club d’arrêter de chercher un milieu de terrain défensif supplémentaire cet hiver.

Bradley Barcola évoque son premier but chez les professionnels

Le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de France aura lieu ce dimanche 8 janvier à 20 heures. Les matchs auront lieu le week-end des 21 et 22 janvier.

Revivez la qualification de l’OL face au FC Metz avec les commentaires de Tonic Radio

Julien Huët et Max Maurice aux commentaires des 3 buts de la rencontre

Julien Huët