L’Etablissement Français du sang à la recherche des dons de plasma

La saison d’été est toujours la plus compliquée, avec les départs en vacances. Les donneurs ont tendance à déserter les laboratoires, une difficulté pour l’établissement français du sang qui vise les 10 000 dons par jour.

Les très fortes chaleurs et les vacances pénalisent fortement la fréquentation des collectes mobiles et des maisons du don. Pour Stéphanie Champs, médecin responsable adjointe du Rhône en prélèvement, ” les malades ne partent jamais en vacances, il est donc important de venir donner son sang et son plasma pour pouvoir subvenir aux besoins des patients et des blessés”.

Stéphanie Champ nous explique alors ce qu’est le plasma et l’important d’être donneur :

Si vous souhaitez donner votre sang, plusieurs points de collectes seront mis en place, voici le planning des collectes au plus près de chez vous :

mardi 25/07/2023 VIENNE SALLE DES FETES – PLACE DE MIREMONT 09:00 – 13:00-15:00 – 19:00

jeudi 27/07/2023 COMMUNAY SALLE DES FETES DE LA PLAINE – ROUTE DE MARENNES 15:30 – 19:15

vendredi 28/07/2023 BEAUJEU THEATRE MUNICIPAL – PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 15:30 – 19:00

lundi 31/07/2023 BOURGOIN JALLIEU GYMNASE Pierre FOLLIET – 33 BOULEVARD DES TUILERIES 09:00 – 13:00

14:00 – 19:00

Vous retrouvez la liste des collectes sur ici