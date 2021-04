L’Établissement Français du Sang appelle aux dons

L’Établissement français du sang lance un “appel d’urgence”. En Occitanie comme au niveau national, la crise sanitaire qui sévit depuis plus d’un an a considérablement réduit l’offre de collectes mobiles de l’EFS.



Un manque considérable



Avec les restrictions sanitaires, les stocks de sang sont en dessous de la barre des 100 000 poches, soit 10 000 de moins que nécessaire. Les restrictions empêchent la tenue de collectes de sang dans les universités et dans les entreprises, et les visites se font de moins en moins nombreuses dans les Maisons du don.



L’EFS appelle donc les citoyennes et citoyens à poursuivre leur mobilisation en faveur du don de sang dans cette situation si particulière. À noter qu’il est possible de donner son sang même après 19 heures malgré le couvre-feu. Il suffit de cocher la case « Assistance aux personnes vulnérables » sur l’attestation dérogatoire.



Des conditions à respecter



Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter aucun symptôme grippal et se munir d’un justificatif d’identité.



Si vous avez été vacciné contre le Covid-19, il est possible de donner son sang sans aucun délai d’ajournement à respecter.



Une durée limitée



Par ailleurs, les dons de sang doivent être réguliers et constants, car la durée de vie des produits sanguins est limitée à sept jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.



La liste des lieux de dons de sang est consultable sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang.