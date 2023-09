L’état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes de la Loire et de la Haute-Loire. L’arrêté concerne plusieurs communes du Forez, ainsi que Cellieu, pour la Loire, et Saint-Pierre-Eynac et Saint-Etienne-Lardeyrol pour la Haute-Loire, suite aux épisodes de sécheresse de 2022.



Les sinistrés de ces communes disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d’assurance, s’ils ne l’ont pas déjà fait au moment du sinistre.



Seuls les biens endommagés couverts par un contrat d’assurance-dommage pourront être indemnisés au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles.