L’état de catastrophe naturelle reconnu pour trois communes du Rhône

La préfecture a annoncé ce jeudi que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur les communes de Villefranche-sur-Saône, Bully et Saint-Germain-Nuelles suite à des mouvements de terrain ayant eu lieu en 2019.



Les faits remontent à la période janvier-mars de la même année pour Villefranche-sur-Saône, et avril-juin pour Bully et Saint-Germain-Nuelles. Le statut de “catastrophe naturelle” permet aux victimes de se faire indemniser par leurs compagnies d’assurance.



Pour cela, elles doivent faire parvenir dans un délai de 10 jours (à compter de l’arrêté) un état de leurs pertes à leur assureur, comme l’indique la préfecture du Rhône sur son site internet.