L’état d’urgence sanitaire finalement prolongé au 16 février 2021

Après deux jours de débat à l’Assemblée nationale et un deuxième vote, l’état d’urgence sanitaire est finalement prolongé jusqu’au 16 février prochain, par 272 voix contre 101.



Cette date, qui est celle initialement voulue par l’exécutif, correspond au désir de “visibilité du gouvernement”. Le vote en faveur de ce régime d’exception permettra de prolonger le confinement et/ou le couvre-feu jusqu’à cette date si nécessaire, en parallèle d’autres mesures.



Comme nous l’écrivions mardi soir, une partie des députés de l’opposition avaient émis deux amendements sur le texte en première lecture. Ces deux amendement limitaient la prolongation au 16 décembre et obligeaient un vote préalable du Parlement à toute décision de reconfinement prise après le 30 novembre.



Ces amendements avaient été rendus possibles grâce à un nombre réduit de députés LREM à l’Assemblée nationale ce jour-là. L’exécutif lui dénonçait une “manœuvre politique”.



C’est donc sans surprise qu’Olivier Véran a fait appel à l’outil des “réserves de vote” comme il l’avait annoncé, une fois les députés de la majorité revenus dans l’hémicycle.



Le vote au Sénat devrait avoir lieu aujourd’hui et le projet devrait finalement être adopté samedi.