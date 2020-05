L’Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 24 juillet prochain !

À la suite d’un Conseil des ministres exceptionnel ce samedi, le gouvernement français a annoncé cet après-midi la prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire pour deux mois supplémentaires. Il sera donc en vigueur jusqu’au 24 juillet prochain.



Le projet de loi doit toutefois être étudié à partir de lundi par le Sénat, puis le lendemain par l’Assemblée nationale. Il devrait logiquement être adopté définitivement dans les prochains jours.



Le texte mentionne notamment les conditions de quarantaine des personnes arrivant en France et atteintes du virus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé que la mise en quarantaine ne pourra être rendue obligatoire que pour les personnes qui arrivent sur le territoire national. Pour les personnes testées positives au Covid-19 en Métropole, le ministre de la Santé indique “faire confiance à l’esprit de responsabilité des Français”.



Le pouvoir de verbaliser sera élargi aux agents de transports en commun à partir du 11 mai. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a également annoncé que le port du masque sera désormais obligatoire dans tous les transports en commun à compter du 11 mai.



Ce texte de loi propose également la mise en place d’un système d’information concernant l’historique des personnes contaminées par le coronavirus et leur entourage. Il sera demandé aux médecins généralistes, à l’assurance maladie et aux Agences Régionales de Santé d’identifier toutes les personnes avec lesquelles les malades du Covid-19 auront été en contact après le 11 mai.