L’Etat soutient 17 projets de relocalisation en Auvergne-Rhône-Alpes

La crise sanitaire et économique n’épargne personne, et encore plus le secteur de l’industriel.

Pour renforcer sa capacité à faire face à une nouvelle pandémie, le ministère des Finances et de la Relance, épaulé par BipFrance, a lancé deux dispositifs nationaux.

Le premier concerne la fabrication de médicaments d’après un communiqué de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 160 millions d’euros seront investis dans ce secteur, notamment pour aider les patients atteints du covid-19.

Et le second, est dédié à la relocalisation de 65 projets industriels, dont 17 en région Auvergne-Rhône-Alpes pour une aide totale de 268 millions d’euros. 3 000 emplois seront ainsi créés, quand 7 000 seront confortés, comme l’ont annoncé Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie.

Par ailleurs, une enveloppe de 600 millions d’euros sera mise sur la table dans les domaines de la santé, la chimie, l’agroalimentaire, et l’électronique.