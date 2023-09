L’été 2023, le 4e plus chaud depuis 1900

D’après le bilan de Météo France paru ce lundi, cet été, est le 4e plus chaud jamais enregistré depuis 1900. Cette saison estivale reste derrière celle de 2003, de 2022, et au même niveau que celle de 2018. Mais cette année, la chaleur n’a pas été présente partout en France de la même façon. De grandes différences étaient présentes selon les régions.



Cette année, les températures ont été au-dessus des normales de saison durant le mois de juin avec 2,6% de plus, 0,8% de plus pour juillet et 0,9% pour août.

À noter, une canicule très tardive a touché la France durant la fin du mois d’août, pendant 8 jours, du 17 au 24 août.



Cet été, de nombreux records de température ont été battus comme à Carcassonne avec 43,2°C, à Lyon-Bron avec 41,4°C, et 42,7 °C à Orange.

1⃣/8⃣📊 Bilan #Été 2023 – 1er/06 au 31/08



À l’échelle de la France, été 2023 au 4e rang parmi les➕chauds depuis 1900, derrière 2003 et 2022, quasiment au même niveau que 2018.



Situation néanmoins contrastée selon les régions. ⤵️



👉https://t.co/1DPXW2u770 pic.twitter.com/igQkYyeSw4 — Météo-France (@meteofrance) September 4, 2023