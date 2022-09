Levée de la restriction de consommation de l’eau dans le Nord-Isère

Les restrictions de consommation d’eau sont levées dans 8 communes du Nord-Isère. Depuis vendredi, les habitants de Charette, Parmilieu, Hières-sur-Amby, Annoisin-Chatelans, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Optevoz, Courtenay ne pouvaient plus se servir de l’eau du robinet. L’Agence Régionale de Santé a finalement donné son feu vert.



Les résultats des prélèvements complémentaires réalisés samedi sur l’ensemble des communes impactées par la restriction de consommation de l’eau sont tous conformes. La chloration de l’ensemble du réseau est actuellement effective et suffisante, il n’y a plus de présence de bactéries dans le réseau. Cela peut toutefois engendrer une eau chlorée avec un goût et/ou une odeur très présente mais qui n’est pas impropre à la consommation.

Les abonnés ont été prévenus par sms et les communes concernées ont été informées du retour à la normale. La vigilance renforcée est maintenue sur tout le réseau d’adduction d’eau.