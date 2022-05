L’explosion d’une maison fait deux blessés graves à Montchanin

Ce lundi 16 mai en début de soirée, une énorme détonation s’est produite sur l’avenue de la République à Montchanin. Et il s’agissait d’une explosion ayant eu lieu dans une maison d’habitation mais surtout ayant fait deux blessés graves. Il s’agit d’une femme de 53 ans et d’un homme de 50 ans qui ont été pris en charge et transportés en urgence absolue vers un hôpital lyonnais par un hélicoptère. L’homme était notamment brûlé au 3e degré sur 60% de son corps.

L’origine de l’incident n’est pour l’heure pas encore connu même si l’on sait que la maison n’était pas raccordée au réseau GRDF et que des bouteilles de gaz étaient utilisées au quotidien. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. L’explosion a en tout cas rendu la maison inhabitable avec des fissures sur tous les murs porteurs et des trous dans la toiture, des tuiles s’étant soulevées lors de l’incident.