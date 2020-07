L’exposition Genesis de Sebastião Salgado prolongée à la Sucrière

Victime de son succès, l’exposition du photographe brésilien va être prolongée de trois semaines à La Sucrière.

Cette exposition dévoile 245 photos en noir et blanc de Sebastiao Salgado. C’est le bilan de huit ans de voyages dans les montagnes, les déserts, les océans, et de rencontres avec les animaux et les peuples qui ont jusqu’ici échappé à l’empreinte de la société moderne. Du Sud de la Planète, aux Sanctuaires naturels, en passant par l’Afrique, aux Terres du Nord et plongeant en Amazonie et au Pantanal, Sebastião Salgado rend hommage à notre Terre.

Depuis la réouverture des lieux, la jauge a été revu au tiers de sa capacité d’accueil. Le port du masque est obligatoire et la réservation des billets se fait uniquement sur internet. La Sucrière est ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 18h et l’entrée se fait toutes les 30 minutes.