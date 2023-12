L’extension du Parc Freyssinet acceptée

Le projet d’extension du Parc Freyssinet a été accepté par les élus du Grand Chalon pour l’avenir de la Stef.



1,3 hectares de plus sont prévus pour faire du Parc Freyssinet, un immense espace dédié aux sports et à la détente de plein-air face à la Saône.



2000 m2 de végétation et 8000m2 d’espaces sportifs en plus : foot 5×5 – basket 3×3 – multisports – fitness – skatepark et blocs d’escalade dont une partie couverte par une grande ombrière.