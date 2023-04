L’homme et la femme les plus riches au monde sont Français

Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal, sont, avec leur famille, l’homme et la femme les plus riches du monde. Leurs fortunes sont estimées respectivement à 211 et 80,5 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.



Une « première », selon le classement annuel Forbes pour 2023.



Bernard Arnault surclasse largement ses concurrents avec une fortune estimée à 211 milliards de dollars. Cette performance lui permet de devancer Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, qui arrive en deuxième position avec 180 milliards de dollars.



Françoise Bettencourt Meyers, quant à elle, se hisse à la onzième place du classement mondial avec 80,5 milliards de dollars. Elle conserve son titre de femme la plus riche du monde pour la troisième année consécutive