Après Jean-Marcellin Buttin et Carl Fearns, le LOU a annoncé ce vendredi, le départ de Liam Gill.



Le troisième ligne australien a disputé trois saisons avec les rouges et noirs, pour 60 matches et 15 essais inscrits. Selon les informations communiquées par Le Progrès en décembre dernier, l’ancien Toulonnais devrait rebondir au Japon, au sein du club NTT Shining Arcs.

#MERCILIAM Liam Gill quitte @leLOURugby



Arrivé lors de l'été 2017 en provenance du RC Toulon, le troisième ligne a marqué les esprits de tous les supporters lyonnais !



LOU Rugby May 15, 2020