Lidl inaugure son nouveau concept à l’Isle-d’Abeau

La chaîne de supermarché hard-discount Lidl a inauguré cette semaine un magasin de plus de 900 mètres carrés à l’Isle-d’Abeau, dans le Nord-Isère.



Si les prix sont les mêmes dans tous les Lidl de France, ce magasin se décrit comme innovant car ses gammes comportent plus de 90 % de marques distributeur et 72 % de produits made in France, se rapprochant toujours un peu plus d’un “magasin de proximité”. Ce nouveau point de vente comporte aussi un stand boulangerie et viennoiserie.



Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8h30 à 19H30.