L’IGAS a rendu son rapport sur les crèches, le bilan n’est pas bon

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) vient de publier son rapport suite à un fait dramatique qui s’est produit dans une crèche à Lyon en juin dernier.

Pour rappel, une employée de crèche privée, avait aspergé et fait boire du produit caustique à un bébé de 11 mois car elle ne supportait plus ses pleurs. L’enfant n’a malheureusement pas survécu.

Le gouvernement a par la suite engagé l’IGAS pour enquêter sur la qualité des services proposés. Le rapport rendu public mardi 11 avril fait état de risques de négligences dans beaucoup de crèches.

Des inspecteurs ont été déployés dans différentes crèches de France et ont distribué des questionnaires à un grand nombre de directeurs et employés de crèches.

Et à l’issue de ses investigations, les domaines suivants vont devoir être revu : – la connaissance du développement de l’enfant et l’apport de la science ; – la garantie d’une présence effective et sécurisante auprès des enfants ;

– l’amélioration du bâti et de l’aménagement intérieur et extérieur ;

– les ressources humaines et les formations professionnelles ;

– le financement et la qualité de l’accueil ;

– le circuit d’alerte, de réclamation et de signalement ;

– l’évaluation et l’inspection contrôle ;

– la gouvernance du secteur de la petite enfance.