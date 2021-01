Ligue 1 : Canal + demande un nouvel appel d’offres pour les droits télé

La LFP s’est tournée vers Canal + afin de reprendre les droits. Pour cause, le retrait de Médiapro, plus en capacité de respecter son contrat télévisuel de la ligue 1. Mais alors qui pourra diffuser la L1 et L2 ?

Pour l’instant il est impossible de répondre à cette question, et cela pourrait durer un certain temps. En effet, Canal+ annonce son intention de passer par un appel d’offres. Dans le but de définir le(s) nouveau(x) diffuseur(s) de la Ligue 1.

Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal + s’est exprimé pour Le Figaro à ce sujet. “Nous avons donc adressé un courrier à la LFP pour lui indiquer la restitution du lot 3 que BeIN Sports nous a sous-licencié “.

Il estime que la Ligue est subventionnée depuis plusieurs années et qu’aucun diffuseur n’a vraiment réussi à la rentabiliser. Pointant du doigt la croissance du streaming, Maxime Saada a au passage demandé l’apparition du pay per view de manière à mettre en place un paiement par match.