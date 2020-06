Ligue 1 : la LFP vote pour un championnat à 20 clubs la saison prochaine

Les membres du conseil de la Ligue de Football Professionnel (LFP) se sont réunis ce vendredi pour réexaminer la possibilité d’accueillir 22 clubs dans l’élite la saison prochaine. Une fois encore, ils votent contre ce modèle, jugé trop difficile à mettre en place.



Suite au passage d’Amiens et Toulouse devant le Conseil d’Etat, la Ligue a été contrainte de se pencher une nouvelle fois sur la question. Sans surprise, le conseil a voté en faveur d’une Ligue 1 à 20 clubs. L’attribution des droits TV, déjà déterminée, est notamment un facteur bloquant.



L’assemblée générale de la Ligue, puis l’assemblée générale de la Fédération devront valider ou non cette décision le 26 juin prochain. Les espoirs d’un maintien en Ligue 1 semblent s’éloigner pour Toulouse et Amiens.

Réuni le 19 juin 2020 et sur proposition du Bureau, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité des voix exprimées une résolution proposant à l’Assemblée Générale de maintenir le format de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020/2021.



Communiqué ➡️ https://t.co/Vdzjatlmlk pic.twitter.com/YaiLfy4pI9 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 19, 2020