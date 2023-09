Ligue 1 : le PSG surclasse l’Olympique de Marseille

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-0 ce dimanche soir lors du clasico face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, qui comptait pour la 6e journée de Ligue 1. Les buteurs du club de la capitale sont Hakimi (8′), Kolo Muani (37′) et Ramos (47′ et 89′). Seul petit hic pour les Parisiens, Kylian Mbappé a dû quitter le terrain en raison d’une blessure à la cheville dont nous ne connaissons pas encore la gravité. Avec ce succès, les joueurs de Luis Henrique montent sur la troisième marche du podium et reviennent à deux points du leader, le Stade Brestois 29. L’OM à l’inverse chute à la 7e place avec ce revers.