Ligue 1 : Lens inflige au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison et relance la course pour le titre

Le Racing Clubs de Lens s’est imposé 3-1 face au Paris Saint-Germain ce dimanche 1er janvier au soir à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Les buteurs nordistes sont Frankowski, Openda et Claude-Maurice tandis qu’Ekitike a inscrit un but pour les Franciliens. Il s’agit là de la toute première défaite de la saison pour le club de la capitale qui reste malgré tout leader au classement du championnat de France de première division. Mais l’équipe lensoise, qui est dauphine du PSG, n’est plus qu’à quatre points de la formation dirigée par Christophe Galtier désormais.