Ligue 1 : l’OL arrache le nul à Rennes

Grâce à un Memphis Depay en feu en fin de rencontre, l’Olympique Lyonnais a arraché le match nul (2-2) sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi soir. À la mi-saison, les joueurs de Rudi Garcia sont leaders du championnat avec une longueur d’avance sur le LOSC et le PSG.



Après avoir été menés 2-0, les Lyonnais ont fait preuve de caractère pour revenir dans cette rencontre en toute fin de match. Sur une remise de Maxwel Cornet, Memphis Depay a encore fait parler son talent avec un enchaînement exceptionnel pour réduire la marque (79′). Trois minutes plus tard, à la suite d’un coup-franc, le Néerlandais centre dans la surface, Jason Denayer devance la sortie du gardien et permet à l’OL de revenir à 2-2.



La fin de match est décousue, mais le score ne bougera plus. L’OL remporte le titre honorifique de champion d’automne. Prochain match pour les Lyonnais dimanche prochain contre le FC Metz (21h).