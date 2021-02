Ligue 1 : l’OL champion de France 2021, selon l’Observatoire du Football

La course au titre est palpitante cette année en Ligue 1. Lille, Paris, Lyon et Monaco se tiennent en six points.

Et à treize journées de la fin du championnat, l’Observatoire du Football (CIES) a réalisé une prédiction concernant le classement la fin de saison.

Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais puisque l’OL est placé en tête avec 82 points, juste devant le PSG (81 pts), le LOSC (79 pts) et l’ASM (73 pts).

A noter que Nîmes (19e, 26 pts) et Dijon (20e, 26 pts) descendraient en Ligue 2 si la prédiction devenait réalité.