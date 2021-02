Ligue 1 : l’OL chute à domicile contre Montpellier

L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce samedi soir contre Montpellier au Groupama Stadium (1-2) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. C’est la troisième défaite cette saison en championnat pour les joueurs de Rudi Garcia. Lyon perd gros dans la course au titre.



Après une entame de match convaincante, l’OL s’est peu à peu essoufflé en première mi-temps jusqu’à l’ouverture du score de Téji Savanier (20′) sur un service parfait de la part d’Andy Delort. Juste avant la mi-temps, l’OL pousse pour revenir au score. Sur un centre de Karl Toko-Ekambi, Houssem Aouar coupe la trajectoire et force Jonas Omlin à faire un bel arrêt réflexe. Le portier suisse relâche le ballon dans les pieds de Lucas Paqueta qui remet les deux équipes à égalité juste avant la pause (45+1′).



Au retour des vestiaires, le match perd en intensité. Sur un coup-franc frappé par Téji Savanier, Anthony Lopes plonge et repousse le ballon dans les pieds du jeune Elye Wahi qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. 2-1 pour Montpellier. Malgré quelques rares occasions en fin de match après les entrées intéressantes de Rayan Cherki et d’Islam Slimani, l’OL s’incline et laisse filer des points importants pour la suite du championnat.