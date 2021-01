Ligue 1 : l’OL conforte son fauteuil de leader contre Lens

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (3-2) ce mercredi soir contre le Racing Club de Lens sur la pelouse du Groupama Stadium. Les joueurs de Rudi Garcia font l’excellente opération du soir au classement, après les faux pas du LOSC et du PSG.



Plutôt séduisants pendant près d’une heure, les Lyonnais se sont montrés fébriles en deuxième mi-temps. Rudi Garcia a certainement eu quelques sueurs froides dans les derniers instants de la rencontre, notamment lors de la réduction du score à 3-2 des Lensois (89′) par l’intermédiaire de Cheick Doucouré.



Heureusement, plus tôt dans la rencontre, l’OL avait fait l’essentiel. Idéalement servi par Lucas Paqueta, Memphis Depay avait ouvert le score à la 39e minute. En début de seconde période, coup sur coup, l’OL double, puis triple la mise, grâce à un but de Fortes contre son camp (46′) et un penalty de Memphis (52′). 3-0. Dans la foulée, Florian Sotoca sauve l’honneur (56′) avant les frissons lyonnais des dernières minutes. Mais encore une fois, l’OL s’impose. Les Rhodaniens sont plus que jamais leaders du championnat et comptent désormais trois points d’avance sur Lille et sur Paris.