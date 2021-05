Ligue 1 : l’OL écrase Lorient et remonte provisoirement sur le podium

Grâce à une très bonne deuxième période, les joueurs de Rudi Garcia se sont imposés contre Lorient ce samedi après-midi au Groupama Stadium à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Les Lyonnais remontent provisoirement sur le podium avant la rencontre de dimanche entre le Stade de Reims et l’AS Monaco (17h).



Les Lyonnais ont pourtant eu toutes les peines du monde à entrer dans cette rencontre. Entraînés dans un faux rythme pendant la majorité de la première période, les Gones ont fait preuve de plus de dynamisme dans le second acte. Les coéquipiers d’Anthony Lopes sont alors presque immédiatement récompensés. Sur une belle passe de Rayan Cherki, Houssem Aouar effectue un contrôle aérien dont il a le secret. Le milieu de terrain lyonnais se tourne face au but et ajuste Paul Nardi d’un plat du pied (53′).



Après l’ouverture du score, l’OL continue de pousser et Lucas Paqueta inscrit le but du break d’un beau coup de tête sur un travail initial de Karl Toko-Ekambi (65′). Six minutes plus tard, Bruno Guimaraes obtient un penalty. Après avoir manqué sa première tentative, le Brésilien est invité à retirer son tir au but. Le milieu lyonnais ne se manque pas. 3-0 pour l’OL (71′).



Sur un nouveau mouvement initié par Bruno Guimaraes, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense combine avec Islam Slimani et inscrit un doublé pour le 4e but lyonnais (77′). Même si Thomas Monconduit réduit la marque pour le FC Lorient (83′), Lyon s’impose et met la pression sur l’AS Monaco qui jouera dimanche face à Reims.