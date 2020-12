Ligue 1 : l’OL fait le plein de confiance à Metz avant le choc face au PSG

Auteurs d’une belle prestation collective, les joueurs de l’Olympique Lyonnais se sont imposés ce dimanche soir (1-3) en Lorraine, face au FC Metz. Une victoire qui permet à l’OL de revenir à hauteur de Lille et à deux points du PSG, une semaine avant le choc face aux Parisiens lors de la 14e journée.



Après une excellente entame de match, les Lyonnais avaient pourtant concédé un penalty à la 7e minute de jeu. Anthony Lopes part du bon côté et bloque le tir de Farid Boulaya. 10 minutes plus tard, sur un beau mouvement collectif, Memphis Depay ouvre le score d’une belle frappe à ras de terre qui vient se loger dans le petit filet d’Alexandre Oukidja. Les Lyonnais rentrent aux vestiaires avec un avantage d’un but (0-1).



Les joueurs de Rudi Garcia attaquent la seconde période avec le couteau entre les dents. Ils sont récompensés à la 47e minute par un but exceptionnel inscrit par Karl-Toko Ekambi. Sans doute le plus beau de la saison lyonnaise dans sa conception. Le Camerounais qui triple la mise à l’heure de jeu sur une passe décisive de Lucas Paqueta.



Malgré la réduction du score de Farid Boulaya (75′) et l’expulsion incompréhensible de Rayan Cherki (90+2′), l’OL est prêt pour le choc face au PSG dimanche prochain au Parc des Princes (21h).