Ligue 1 : l’OL rate le coche à Marseille

L’Olympique Lyonnais a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du stade Vélodrome en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Rhodaniens font la mauvaise opération du soir et pointent désormais à la 3e place du classement.



Tout avait pourtant très bien commencé pour l’OL. Les Lyonnais ont effectué vingt premières minutes de très haut niveau, ponctué par l’ouverture du score de Karl Toko-Ekambi (19′) sur un mouvement collectif remarquable. Mais petit à petit, l’Olympique de Marseille est monté en puissance au moment où la domination lyonnaise s’est étiolé. Sur un penalty litigieux, Arkadiusz Milik égalise juste avant la mi-temps.



En seconde période, Lucas Paqueta reçoit un second carton jaune pour une faute sur Dimitri Payet (70′). L’OL termine à 10 contre 11. En infériorité numérique, les Lyonnais résistent et obtiennent finalement le point du match nul dans cet Olympico.