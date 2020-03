Ligue 1 : L’OL remporte le derby !

L’Olympique Lyonnais s’est imposé ce dimanche soir (2-0) face à l’AS Saint Etienne lors de la 27e journée de Ligue 1. Les Gones remportent ainsi le 120e derby de l’histoire.



« Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne ! » Les mots de Rudi Garcia ont été suivis d’effets. Dès le début de ce derby, les Lyonnais ont acculé les Stéphanois qui n’ont jamais réussi à vraiment prendre le contrôle des opérations. Face à des Verts souvent repliés en défense, les Gones se sont procurés une première occasion par l’intermédiaire de Lucas Tousart après à peine une minute de jeu. Le ton était donné et les vagues lyonnaises sur le but de Jessy Moulin ne se sont pas arrêtées en si bon chemin.



Fort logiquement, les hommes de Rudi Garcia ont été récompensés d’un but inscrit par Moussa Dembélé de la tête sur un coup franc parfaitement botté par Martin Terrier (1-0, 27e). Le buteur lyonnais a inscrit son 11e but toutes compétitions confondues en 2020 (son 21e au total). Toujours aussi adroits techniquement et bien aidés par l’omniprésence de Bruno Guimaraes, les Gones se procurent encore de nombreuses occasions sans pour autant faire le break. A la pause, Lyon menait 1-0 face à des Stéphanois dépassés.



Au retour des vestiaires, les Verts jouent un peu plus haut sur le terrain et se procurent deux situations mais Anthony Lopes veille au grain d’abord face à Loïs Diony puis face à Denis Bouanga. Lyon se fait ensuite refuser un but pour une main de Lucas Tousart qui pensait marquer de nouveau après avoir donné la victoire à son équipe contre la Juve. Moussa Dembele manque aussi de doubler la mise sur une nouvelle occasion face à Jessy Moulin. Mais c’est surtout Anthony Lopes qui a sauvé les siens en seconde période avec une grosse parade au sol sur un coup franc de Denis Bouanga. Quelques minutes plus tard, Lyon s’est vu de nouveau refuser un but pour hors-jeu. Dans les toutes dernières minutes de ce derby, Moussa Dembélé scelle la victoire des Gones sur penalty (95e).



Grâce à un doublé de Moussa Dembélé, les Lyonnais remportent (2-0) le 120e derby de l’histoire. Les hommes de Rudi Garcia remontent au cinquième rang de la Ligue 1. Ils rejoueront dès mercredi soir (21h10) face au PSG en demi-finale de la Coupe de France.