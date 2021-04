Ligue 1 : l’OL s’impose à Nantes et revient à trois points du leader

Les hommes de Rudi Garcia se sont imposés ce dimanche soir (1-2) à la Beaujoire face au FC Nantes grâce à un doublé de Memphis Depay. L’OL n’est plus qu’à trois points du LOSC, leader du championnat, à l’issue de la 33e journée de Ligue 1.



Après une bonne entame de match, les Lyonnais sont récompensés rapidement dès la 5e minute avec l’ouverture du score de Memphis Depay. Bien servi par Lucas Paqueta, le Néerlandais ajuste Alban Lafont d’un superbe extérieur du pied. Les Lyonnais poursuivent leurs efforts après le premier but, mais connaissent un gros passage à vide dans cette première mi-temps.



À quelques minutes de la pause, l’OL retrouve toutefois des couleurs. Parfaitement lancé par l’inévitable Lucas Paqueta, Karl Toko-Ekambi obtient un penalty que transforme Memphis Depay (37′). Doublé pour l’ancien Mancunien et l’OL mène 2-0 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, Lyon subi et cède à l’heure de jeu. Sur une tête puissante après un corner nantais, Anthony Lopes réalise une parade exceptionnelle, mais Nicolas Pallois a bien suivi. Le défenseur central pousse le ballon au fond des filets. S’en suit 30 minutes de réelles souffrances pour les joueurs de Rudi Garcia qui finissent par s’imposer sans briller dans cette rencontre.